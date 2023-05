Ex-Battlefield creative director Lars Gustavsson heeft via Twitter aangekondigd dat hij samen met drie andere oud-EA DICE collega’s een nieuwe studio heeft opgezet genaamd TTK Games (Time to Kill Games).

De studio is gevestigd in Stockholm en werkt momenteel aan een nieuwe online shooter. De drie andere oprichters van de studio zijn Daniel Berlin, Vidar Nygren en Peter Hoyles. Berlin was onder andere game designer voor Far Cry 3. Nygren werkte de afgelopen 25 jaar bij DICE waar hij de ontwikkeling van de Frostbite Engine overzag en waar hij recent uit zijn rol als Head of Technology stapte. Peter Hoyles was de afgelopen 12 jaar werkzaam bij DICE als art director.

Volgens Gustavsson hebben ze de naam ‘Time to Kill’ gekozen omdat dat voor spelers definieert hoe een shooter voelt en hoe snel het speelt. De studio is momenteel volop bezig met het rekruteren van nieuwe werknemers om te werken aan hun eerste game, en daarin zullen ze vast de essentie van ‘Time to Kill’ terug willen laten komen.