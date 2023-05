Morgen kan je aan de slag met The Lord of the Rings: Gollum. Voordat je het spel daadwerkelijk kunt spelen laat Daedalic Entertainment je eerst nog weten hoe de muziek in de game tot stand is gekomen.

De films van The Lord of the Rings waren voorzien van mooie muziek gespeeld door een groot orkest. De ontwikkelaar van The Lord of the Rings: Gollum wilde niet hetzelfde doen voor hun spel. Hiervoor werd gekozen voor ‘speciale, maar iets knullige muziek’.

Wat er nog meer verteld wordt over de muziek voor The Lord of the Rings: Gollum kan je hieronder bekijken.