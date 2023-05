Sony heeft nu een aantal van hun games aangeboden op pc. Van twee daarvan zijn nu de verkoopcijfers bekend.

Marvel’s Spider-Man Remastered en The Last of Us: Part 1 zijn de titels waarvan Sony de verkochte exemplaren heeft laten weten. De eerstgenoemde titel kwam negen maanden geleden uit en is sinds eind april van dit jaar meer dan 1,5 miljoen keer verkocht. Dit heeft voor een opbrengst gezorgd van $52 miljoen.

The Last of Us: Part 1 ligt sinds maart in de digitale winkel en daarvan zijn sinds eind april 368.000 digitale exemplaren verkocht. Dit heeft $15,5 miljoen in het laatje gebracht. Dat is niet onaardig, aangezien de game op technisch niveau allesbehalve optimaal was.