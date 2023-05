In juni 2021 kwam het nieuws naar buiten dat Deviation Games een PlayStation 5-exclusive ging maken, waar in 2022 daadwerkelijk aan werd begonnen. We hebben nog niets van deze game gezien en we weten niet eens de naam van het spel en waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren.

De laatste maanden kwamen er slechte berichten naar buiten over de ontwikkelaar. Zo stapte één van de oprichters vorig jaar september op en deze maand kwam naar buiten dat er veel personeelsleden waren ontslagen.

Journalist Colin Moriarty liet in Showcase Showdown weten dat de PS5-exclusive van Deviation games nu zelfs gecanceld is. Dit hoeft nog niet te betekenen dat de ontwikkelaar ten onder gaat, maar waarschijnlijk is dit wel het einde van de samenwerking met Sony.