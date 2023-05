Giant Squid staat er om bekend dat zij vrij bijzondere games maken. Hun laatste titel was The Pathless en nu heeft de ontwikkelaar tijdens de PlayStation Showcase hun nieuwste project bekend gemaakt.

De titel waar het om gaat is Sword of the Sea, wat volgens Giant Squid hun meest ambitieuze game ooit is. Het spel speelt zich af in een verlaten wereld waar jij met je ‘hoversword’ doorheen glijdt. De gameplay heeft veel weg van een snowboardgame en het is de bedoeling om scholen vissen en andere wezens te vinden.

Sword of the Sea komt uit voor de PlayStation 5 en pc. Een releasedatum is nog niet bekend. Hoe de game eruit ziet kan je in onderstaande video zien.