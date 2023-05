Door talloze geruchten van tevoren was het verrassingseffect misschien al wat afgenomen, maar toch maakte de aankondiging van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater tijdens de PlayStation Showcase deze week heel wat fans blij. Op het moment zelf bleef de info over deze langverwachte remake wat schaars, maar Konami heeft in de dagen na de aankondiging al meer info gegeven over wat we kunnen verwachten.

Ten eerste weten we nu dat Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ontwikkeld wordt door zowel Konami als Virtuos, een studio die al eerder (onder andere) Dark Souls: Remasterd en Batman: Return to Arkham maakte. Dit werd bevestigd door Ethan Gach van Kotaku én door Virtuos zelf op Twitter.

Asked who the Snake Eater remake “Development Team” is, a spokesperson says it’s a combination of Virtuos and “Konami’s development team.” https://t.co/3XggUPTr6H pic.twitter.com/PefpZ8oxFv — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) May 25, 2023

Daarnaast leren we ook bij dat deze remake een ’trouwe recreatie’ zal worden van het origineel. We mogen dus hoogstwaarschijnlijk heb dezelfde ‘origin story’ van Snake verwachten als in het origineel. Dit werd aangehaald in het bovenstaande bericht van het ontwikkelingsteam op Twitter.

Ten slotte komen we nu ook te weten dat een eerder gerucht klopt: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wordt geen PlayStation-exclusive. De game komt immers ook uit voor de Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is echter nog niet bekendgemaakt. Bekijk hieronder nog enkele nieuwe screenshots.