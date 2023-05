Voor liefhebbers van het fighting genre is het de komende tijd smullen geblazen. Zo komt Mortal Kombat 1 later dit jaar uit. Tekken 8 zal misschien ook dit jaar nog uitkomen en over een weekje kunnen zij aan de slag met Street Fighter 6. Tijdens de PlayStation Showcase konden we meer zien van de verhaallijn in Street Fighter 6 en nu krijgen we een andere video voorgeschoteld.

In deze korte video leer je hoe je met het personage Manon aan de slag kan gaan. Zij is een wereldberoemd supermodel en judoka, en moet het vooral hebben van de harde trappen die ze uitdeelt. Haar moveset draait om het beperken van de tegenstanders’ bewegingen en eenmaal dichtbij kan ze flinke combo’s uitdelen die ze combineert met grepen en worpen.

Hieronder kan je Manon in actie zien. Street Fighter 6 verschijnt op 2 juni.