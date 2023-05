Er zijn al heel wat details bekendgemaakt over Forza Motorsport, alleen waren we nog niet op de hoogte van welke auto’s er op de cover zullen staan. Microsoft heeft hier nu duidelijkheid over geschept.

De bolides die op het nieuwste deel van de beroemde raceserie zullen prijken zijn de 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R en de 2024 Chevrolet Corvette E-Ray. Deze wagens zullen op 11 juni worden getoond tijdens de Xbox Game Showcase.¬†Twee dagen na dit evenement zal turn 10 een volledige ‘walkthrough’ laten zien van de singleplayer campagne van Forza Motorsport tijdens hun maandelijkse stream.

Ben je niet bekend met de auto’s die op de cover staan van Forza Motorsport, dan kan je die hieronder bewonderen.