Review | Razer Leviathan V2 Pro – Vorig jaar mei kregen we een bijzonder product van Razer in handen: een soundbar specifiek ontworpen voor een pc-setup onder de noemer Razer Leviathan V2. Hoewel een nicheproduct, was het daarom zeker niet minder interessant. Nu is het echter tijd voor een nieuwe Razer soundbar: de Leviathan V2 Pro. Deze kun je gerust beschouwen als de ‘grote broer’ van de Leviathan V2, omdat deze nog meer te bieden heeft. Het formaat is groter, er zijn meer functies en er is nog meer kracht! In deze review bespreken we de belangrijkste verschillen met de V2 en beantwoorden we de vraag of je direct naar de winkel moet rennen.

Imposant

De Razer Leviathan V2 Pro heeft ten opzichte van zijn kleinere broertje enkele logische designveranderingen ondergaan. Uiteraard is de soundbar een maat groter geworden, maar ook het controlepaneel op de bovenkant is aanzienlijk uitgebreider. In plaats van een reeks knoppen, vind je nu in het midden een grote draaiknop, bedoeld voor het volume. Deze knop functioneert tevens als de powerknop. Aan de linker- en rechterzijde vind je vier knoppen: een EQ-knop, een 3D-knop, een bronknop en een Chroma-knop voor je LED-verlichting. Want uiteraard mag kleurrijke verlichting onderaan de soundbar niet ontbreken. Als laatste grote toevoeging beschikt de soundbar over een ingebouwde camera met sensoren voor headtracking. We komen hier later op terug. Kortom, de vernieuwde interface is een mooie stap vooruit.

Bij de soundbar wordt een subwoofer geleverd. Deze indrukwekkende unit heeft, in tegenstelling tot de V2, zijn eigen stroomkabel. De subwoofer sluit je aan met een 2,5 mm kabel, terwijl de soundbar via een USB-C aansluiting op de pc wordt aangesloten. Hierdoor heb je wel twee stroomaansluitingen nodig als je de soundbar en subwoofer samen wilt gebruiken. Op de soundbar zelf kun je een headset aansluiten en je hebt ook de mogelijkheid om mobiele apparaten via Bluetooth te verbinden om zo de soundbar te gebruiken.

Goed geluid, maar kan beter

Het geluid is overweldigend, zeker in combinatie met de subwoofer. De diepe tonen zijn prominent en de middentonen worden krachtig gepresenteerd. De treble daarentegen lijkt ondergewaardeerd: in vergelijking met de V2 klinkt de V2 Pro minder helder. De soundbar heeft dus voornamelijk een warm geluidsprofiel, wat ideaal is voor actievolle games. Maar als je de treble wilt bijstellen met de EQ, bereik je niet veel. Wat we ook probeerden, er bleef een ‘muddy’ ondertoon in de presentatie, wat teleurstellend is. De V2 Pro moet het dus voornamelijk van zijn bombastische, warme geluid hebben.

Met de Razer Leviathan V2 Pro kun je behoorlijk wat geluid produceren. Je kunt er gemakkelijk een huiskamer mee vullen. Maar hoe werkt dit als de soundbar direct voor je neus staat in een pc-setup? Dankzij de effectieve headtracking volgt het geluid nauwkeurig je hoofdbewegingen, wat zorgt voor een mooie geluidsweergave. Je kunt zelfs schakelen tussen verschillende 3D-presets: Room fill, THX Virtual Headset, THX Virtual Speaker en de standaard stereo-output. Elk van deze presets functioneert uitstekend, waardoor de headtracking een waardevolle aanvulling is op de ruimtelijke geluidservaring.

Opnieuw niet voor iedereen

Zoals we gewend zijn, kun je de laatste aanpassingen verrichten via de Razer Synapse-software. Hiermee kun je onder andere de RGB-verlichting, energiebesparing, verschillende geluidsprofielen en de bass van de subwoofer aanpassen. Alles is erg uitgebreid en werkt naar behoren. De Razer Leviathan V2 Pro is een zeer degelijk product en in vergelijking met de V2 een aanzienlijke upgrade. Dit merk je ook aan de prijs: de adviesprijs is € 489,99, wat best even slikken is. Razer had er echter goed aan gedaan om een HDMI-poort te integreren, aangezien de kritiek blijft dat het product te niche is. Door het ontbreken van een HDMI-aansluiting wordt een potentiële groep consumenten uitgesloten. Het nichepubliek waarvoor het product bedoeld is, zal vanwege de prijs namelijk wel even goed nadenken over deze specifieke aankoop.