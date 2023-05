De komende tijd worden er diverse showcases gehouden door verschillende ontwikkelaars en uitgevers. Sony heeft eerder deze week een presentatie gehouden, en nu heeft ook Marvelous meer details onthuld over hun projecten.

De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft verschillende nieuwe titels in ontwikkeling. Zo komt er een nieuw deel uit in de Daemon X Machina-reeks, genaamd “Daemon X Machina: Titanic Scion”. De Rune Factory-franchise krijgt ook twee nieuwe titels: Rune Factory 6 en de spin-off Rune Factory: Project Dragon.

Daarnaast heeft Marvelous ook twee nieuwe games in de Story of Seasons-serie in ontwikkeling. De titels zijn nog niet bekend, maar één van deze games zal de traditionele gameplay behouden en de andere zal multiplayer bevatten. Er wordt ook een geheel nieuwe RPG ontwikkeld, die momenteel bekendstaat als “Project Life is RPG”.

Tot slot is er nog Project Magia. Deze game bevat personages die ontworpen zijn door manga-tekenaar Hiro Mashima. Het enige wat we op dit moment weten is dat het spel draait om het thema “A New Frontier”. We hebben nog geen informatie over de platforms waarop deze games zullen verschijnen en de releasedata.

Om alle games in actie te zien, kun je de Marvelous Showcase hieronder bekijken.