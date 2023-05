Er worden sinds 1996 al Pokémon-games uitgegeven en tot op de dag van vandaag is de franchise nog uitermate populair. Dit blijkt ook wel uit de verkoopcijfers van alle games die zijn verschenen, die op de website van The Pokémon Company zijn weergegeven.

Op 31 mei 2022 waren er wereldwijd 440 miljoen Pokémon-gerelateerde software-exemplaren verkocht. Per eind mei van dit jaar is dit opgelopen naar 480 miljoen. Dit is natuurlijk voor een groot deel te danken aan Pokémon Scarlet en Violet, die in november 2022 verscheen. Deze titel wist namelijk in drie dagen al 10 miljoen exemplaren te verkopen en na zes weken werd dit verdubbeld.

Er staan nu nog geen grote titels van de franchise op stapel, dus is het afwachten of volgend jaar de 500 miljoen zal worden gehaald of gepasseerd.