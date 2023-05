Normaal gezien zouden we volgende maand aan de slag kunnen gaan met Front Mission 2: Remake (zoals onlangs werd aangekondigd), maar jammer genoeg zal dit dan toch niet het geval zijn. Uitgever Forever Entertainment plaatste namelijk een mededeling op Twitter waarin we te lezen krijgen dat de geplande releasedatum niet gehaald zal worden.

Deze beslissing werd genomen omdat (zoals wel vaker het geval is) het team meer tijd nodig heeft om een goed product te kunnen garanderen bij de launch. Zoals het er nu voorstaat, is er geen nieuwe releasedatum bekendgemaakt: dat wil zeggen dat afwachten momenteel de enige optie is.