Sinds de aankondiging van Dragon’s Dogma 2 afgelopen zomer wachten fans van deze dark fantasygame met smacht op de eerste gameplaybeelden. Het wachten werd uiteindelijk beloond toen de eerste trailer van Dragon’s Dogma 2 debuteerde tijdens de PlayStation Showcase.

Sinds de trailer is er wat meer informatie naar buiten gekomen via de officiële website. Zo zal Dragon’s Dogma 2 net zoals zijn voorganger geen multiplayer hebben en een uitgebreid customisatie-systeem hebben voor de Arisen en Pawns.

Ondanks dat Dragon’s Dogma 2 een singleplayergame is meent Capcom dat spelers zich zullen “voelen alsof ze worden bijgestaan door andere spelers”. Dit refereert natuurlijk naar het Pawn-systeem, waarmee spelers de personages van anderen kunnen inhuren en onderdeel kunnen maken van hun party.

Capcom voert de verwachtingen op, want volgens het bedrijf zal Dragon’s Dogma 2 gebruikmaken van het “allernieuwste in graphics, AI en physics technologieën”. Dragon’s Dogma is momenteel in ontwikkeling voor Xbox Series X|S, PS5 en pc. Het is nog niet bekend wanneer Dragon’s Dogma 2 zal worden uitgebracht.