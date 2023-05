Nog minder dan een maand wachten en Final Fantasy XVI ligt in de winkels. Square Enix is momenteel dan ook maximaal de hypetrein aan het stoken door trailers en info te geven. Zo kregen we laatst nog een fantastische launch trailer te zien én we kregen te horen dat Final Fantasy XVI (in tegenstelling tot XV) geen uitbreidingen zal krijgen na de launch. Creative director Hiroshi Takai en combat director Ryota Suzuki spraken in een interview met Game Informer nu over de uitdagingen die je staan op te wachten na het rollen van de eindcredits.

Je zal ongeveer 35 tot 40 uur met de game bezig zijn (70 als je ook de optionele missies doet), maar daar houdt het niet op. Er is immers een New Game+ modus en die brengt ook twee nieuwe moeilijkheidsgraden met zich mee: Final Fantasy Mode en Ultimaniac Mode. Beide zijn optionele modi waarbij de vijanden sterker worden én zich anders zullen gedragen.

“For example, in Story Mode, while players may encounter waves of enemies, a lot of times, enemies don’t attack at once to allow players to be able to handle everything. In the harder modes of the game, we have removed these limitations so that you have multiple enemies all attacking Clive at the same time.

What we’ve done with [Final Fantasy] Mode is give players controlling Clive the sense that they’re always in danger, that death is around the corner, and that you’ll need to really, really pay attention to be able to clear the content.”