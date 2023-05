Sony is nog niet klaar met het aankopen van ontwikkelaars om hun wereldwijde netwerk van studio’s verder uit te breiden en gezien Microsoft zo ver gaat als complete uitgevers opkopen, is eigenlijk niks meer te gek. Zo dook er afgelopen weekend plots een wild gerucht op over een mogelijke aankoop van CD Projekt RED. Sony zou deze Poolse ontwikkelaar op de verlanglijst hebben staan en gelijk werd ook gemeld dat Days Gone 2 in ontwikkeling zou zijn.

Twee losstaande geruchten, afkomstig van een persoon die doorgaans Destiny 2 informatie lekt. Beide geruchten klonken al wat ongeloofwaardig en nu direct na het weekend is er duidelijkheid verschenen. Zo heeft Ola Sondej van CD Projekt RED de geruchten omtrent een overname ontkracht door aan te geven op Twitter dat ze momenteel niet met Sony over een overname in gesprek zijn.

Het Days Gone 2 gerucht is overigens niet direct ontkracht, maar gezien de eerste game niet aan de verwachtingen van Sony voldeed en Bend Studio met een nieuwe IP bezig is, lijkt een vervolg op de motor/zombie-game erg onwaarschijnlijk.