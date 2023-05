Zo’n twee weken geleden werd Mortal Kombat 1 aangekondigd en sindsdien krijgen we immens veel informatie over het spel. Zo weten we al hoeveel schijfruimte het spel in beslag neemt en wat de systeemeisen zijn. Volgende week krijgen we de eerste gameplay te zien tijdens Summer Game Fest, maar voor die tijd kunnen mensen zich al inschrijven om zelf aan de slag te gaan met de fighter in de Mortal Kombat 1 online stress test.

Je kunt je inschrijven via de officiële Warner Bros. Games website. Het doel van de test is om de online infrastructuur te testen en potentiële problemen te identificeren voordat het spel uitkomt. Let wel, inschrijving garandeert niet dat je ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de test. Testers zullen willekeurig worden uitgekozen.

De test zal beschikbaar zijn voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S spelers in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa. Het is nog niet bekend wanneer de test precies plaats zal vinden en welke personages beschikbaar zullen zijn om mee te spelen. De content van de stress test zal gelimiteerd zijn tot 1-tegen-1 multiplayer gevechten en een singleplayer arcade ladder toernooi tegen computergestuurde personages.