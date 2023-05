Nog geen twee jaar geleden kwam, na heel lang wachten, eindelijk Psychonauts 2 uit. Het lijkt erop dat we niet zo lang hoeven te wachten op een nieuwe game in de franchise. De Australische/Nieuw-Zeelandse afdeling van Xbox heeft op Twitter een cryptische tweet geplaatst. Daarop is een afbeelding te zien van een boter-kaas-en-eierspel met paarse en groene letters.

Als je met de paarse letters speelt, krijg je ‘psycho’. Boter-kaas-en-eieren wordt in het Engels ook wel ‘noughts & crosses’ genoemd. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om dan bij Psychonauts uit te komen.

Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat Psychonauts 3 al in ontwikkeling is. Het kan bijvoorbeeld ook een spin-off zijn. Er is al eens een virtual reality-titel gemaakt in deze bekende franchise. Hopelijk horen we snel wat de onderstaande afbeelding betekent.