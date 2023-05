De tv-serie van The Last of Us was in veel details en het verhaal grotendeels hetzelfde als de game, maar HBO en Naughty Dog hebben ook de vrijheid genomen om bepaalde zaken aan te passen. Iets wat bijvoorbeeld goed naar voren kwam in de derde episode, die volledig afwijkt van wat we van de game kennen.

Zo zijn er meer aanpassingen in de serie gedaan, wat het verhaal en de ervaring ten goede zou moeten komen. Iets wat ze bij de komende seizoenen ook zullen doen. In gesprek met Deadline vertelt het hoofd van drama bij HBO, Francesca Orsi, dat er wat nieuwe castings zijn gedaan voor het tweede en derde seizoen.

Daarnaast zullen er meer nuances worden aangebracht in het komende seizoen, samen met meer complexiteit tussen de twee belangrijkste personages, alsook figuren die een aanvullende rol in het geheel spelen.

“There will be a couple of new pieces of casting, which I can’t get into. And of course, there isn’t much that we can go into on The Last of Us, given that Craig can’t really initiate in any meaningful way from a writing or casting standpoint. But he and Neil have a good sense of what it is that he’s going to be taking on. We’ll be moving the show from Calgary to Vancouver. All I can say is he’s taking a big swing from both an entertainment standpoint, related to the clickers, but also just the more nuanced, complex character dynamic between our characters, Joel, Ellie, and beyond.”

Het derde seizoen staat nog niet in steen. Er zijn wat algemene ideeën, maar er is nog niets concreet. Voor nu richt HBO zich op het tweede seizoen, omdat ze het per seizoen aanpakken. Dit maakt ook dat een derde seizoen dus zeker niet gegarandeerd is. Gezien het succes van het eerste seizoen zou het echter logisch zijn om langer door te gaan. Bovendien hebben Druckmann en Mazin al aangegeven dat het verhaal van de tweede game meerdere seizoenen in beslag zal nemen.