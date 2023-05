Phantom Blade Zero wist vorige week tijdens de PlayStation Showcase positief te verrassen. De game werd toen alleen aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc, maar een Xbox-versie is niet uitgesloten.

Tijdens een Discord Q&A-sessie kreeg S-game de vraag of er een exclusiviteitsdeal is gesloten voor Phantom Blade Zero, aangezien het spel alleen voor de PS5 en pc werd aangekondigd. De Chinese ontwikkelaar liet daarop weten dat dit op dit moment niet het geval is.

“For now we don’t have any exclusivity on any platform.”

Er is echter nog geen Xbox-versie aangekondigd, maar het lijkt er dus op dat (voor nu?) niets dit in de weg staat. Waarom deze versie voor nu nog ontbreekt, is onbekend. Aangezien de ontwikkelaar laat weten dat er op dit moment geen deal is, kan dit ook een hint zijn dat er wel gesprekken gaande zijn.