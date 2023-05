Bandai Namco heeft onthuld dat Bryan Fury terugkeert als speelbaar personage in Tekken 8. Dat komt voor veel fans waarschijnlijk niet als een verrassing, Fury is namelijk sinds Tekken 3 al vaste kost in de franchise.

De onthulling werd gedaan met een gloednieuwe trailer, waarin we gelijk wat van Fury’s moves te zien krijgen. Je kunt deze trailer hieronder bekijken. Tekken 8 is nu in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Er is nog geen releasedatum voor het spel bekend.