In Hollywood is een grootschalige staking gaande onder schrijvers van tv-shows en meer. Het gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van diverse series en soortgelijke entertainment stilligt, wat een impact heeft op de productie.

The Last of Us krijgt een tweede seizoen al was niet bekend wanneer precies. Gezien het eerste seizoen begin dit jaar werd uitgebracht en het tweede seizoen nog gefilmd moet worden, zal het nog wel even duren voordat we het vervolg te zien krijgen.

Dit zal nu nog langer gaan duren vanwege de staking, maar de voorlopige verwachting is 2025. Francesca Orsi van HBO heeft dit in een interview met Deadline aangegeven. Zij stelt dat als de staking zes tot negen maanden duurt, er veel vertraging zal ontstaan.

Het is nu echter nog te vroeg om te zeggen hoe groot de impact zal zijn, maar uit voorzorg gaat HBO er al vanuit dat het tweede seizoen niet voor 2025 uitkomt. Of in haar woorden: