Befaamd actiefilm acteur Dolph Lundgren heeft aan de Zweedse publicatie Aftonbladet laten weten dat hij een rol zal hebben in een aankomende The Witcher spin-off tv-serie.

Het gaat waarschijnlijk om de serie die momenteel bekendstaat als Riff Raff. Die serie zou volgens Collider draaien om een jonge Nilfgaardian dievengroep genaamd “The Rats”, een groep die geïntroduceerd wordt in het boek Time of Contempt. Het aankomende Witcher seizoen is op dit boek gebaseerd, reden om te geloven dat we The Rats dus snel zullen ontmoeten.

Het is nog onbekend welk personage Lundgren zal vertolken, maar Collider verwacht dat hij de rol van antagonist Leo Bonhart op zich zal nemen.

Het derde seizoen van The Witcher zal in twee delen worden uitgebracht. Volume 1 is beschikbaar vanaf 29 juni en Volume 2 is te kijken vanaf 27 juli.