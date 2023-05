Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida heeft in een interview met Final Fantasy Union aangegeven dat er ooit een PS4-versie van Final Fantasy XVI in ontwikkeling is geweest.

Uiteindelijk heeft het ontwikkelteam van de PlayStation 4 versie afgezien omdat dit simpelweg te veel extra tijd zou kosten, aldus Yoshida. Wat ons betreft is dit de juiste keuze geweest. Het is moeilijk voor te stellen hoe Final Fantasy XVI op een PS4 zou kunnen draaien.

“What I can say is that while developing, we originally had a plan to release the game on PlayStation 4 possibly. During development, we realized that to get it to a level that we were gonna be proud of we would have needed at least one or two more years of development.”