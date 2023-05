CD Projekt RED heeft de laatste kwartaalcijfers bekendgemaakt en hier kwam naar voren dat The Witcher 3: Wild Hunt inmiddels meer dan 50 miljoen keer is verkocht. Een andere grote game is natuurlijk Cyberpunk 2077, die later dit jaar een grote uitbreiding krijgt in de vorm van Phantom Liberty.

Hoewel de ontwikkelaar daar nu nog mee bezig is, zien we wel via een schema dat de aandacht van de ontwikkelaar aan het verschuiven is. Steeds meer mankracht wordt van Cyberpunk 2077 overgezet naar de nieuwe The Witcher-game. Het merendeel van de ontwikkelaar werkt nog aan Phantom Liberty, maar het is minder dan eerder dit jaar.

Het ziet er naar uit dat de ontwikkeling richting het einde gaat. We mogen tijdens Summer Game Fest naar verwachting een releasedatum verwachten, aangezien de ontwikkelaar al aangaf dat de uitbreiding daar getoond zal worden.