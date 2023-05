Over 7 dagen kan iedereen aan de slag met Diablo IV, Blizzards nieuwste game in de langlopende franchise. Om dit belangrijke moment te vieren heeft het bedrijf een live-action trailer uitgebracht. In de trailer barst het gevecht los en zien we vuurballen, pijlen en meer langs de oren vliegen terwijl de personages smeken om jouw hulp bij het verslaan van het kwaad.

Mocht je je geroepen voelen, dan kun je vanaf 6 juni aan de slag met Diablo IV op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S of pc. Heb je één van de speciale edities van het spel voorbesteld? Dan kun je Sanctuary al vanaf 2 juni betreden.