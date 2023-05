Tekken-fans kunnen niet wachten tot ze met het achtste deel aan de slag kunnen, maar de game heeft helaas nog steeds geen releasedatum gekregen. Waarschijnlijk kunnen zij binnenkort echter al wel met het vechtspel aan de slag.

Wario64 is in de database van Steam gedoken en heeft daar een playtest voor Tekken 8 ontdekt. Het ziet er dus naar uit dat Tekken 8 vroeg of laat via een beta te spelen zal zijn, in ieder geval voor de pc. De grote vraag is natuurlijk of dit ook zal gelden voor de console-versies.

Als er inderdaad een beta wordt gehouden, dan zou dat betekenen dat Tekken 8 al aardige vorderingen heeft gemaakt. Er lijkt de game dan niets in de weg te staan voor een release later dit jaar of begin 2024. Misschien dat we tijdens Summer Game Fest meer horen.