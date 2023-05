Hoewel er dit jaar geen E3 zal plaatsvinden hoeven we ons de komende weken absoluut niet te vervelen. Zo hebben we net de PlayStation Showcase gehad en voor volgende week donderdag staat de Summer Game Fest showcase op het programma. Kort daarna volgen de Xbox Showcase en Ubisoft Forward en dat is pas het begin van een zomer vol met mooie shows en aankondigingen.

De Summer Game Fest showcase is een beetje de officiële kick-off en het belooft weer een uitgebreide show te worden. Volgens de officiële website is de showcase pakweg 2 uur lang, zoals we eigenlijk een beetje van shows van Keighley gewend zijn.

Tijdens de showcase mogen we nieuwe aankondigingen verwachten, alsook nieuws over reeds aangekondigde titels. Overigens bestaat de show niet uitsluitend uit trailers, er komen ook verschillende ontwikkelaars aan bod die kort wat over hun titels vertellen en meer.

De show begint op 8 juni om 21:00 uur ’s avonds.