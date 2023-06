Konami werkt momenteel aan een remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater wat numeriek gezien misschien een wat gekke keuze is. De keuze op deze titel is gevallen omdat deze game met het ontstaan van Big Boss het startpunt van de Metal Gear-serie is.

Het kan echter geen kwaad om in de voetsporen van Capcom te treden en net zoals met Resident Evil alle klassieke games vroeg of laat van een remake te voorzien. Daar heeft Konami zeker oren naar, zo blijkt uit een interview dat IGN met de uitgever had.

Het is echter afhankelijk van de community of die remakes er gaan komen. Volgens een woordvoerder van de uitgever zal Konami het overwegen op basis van de vraag vanuit de community. Dus bij genoeg interesse en succes van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zal dat gebeuren.

“regarding remakes of previous games in the series other than Metal Gear Solid 3: Snake Eater, we will listen to player demand and consider accordingly,”

Het is dus afwachten of het er ooit van gaat komen, maar mocht de wens er zijn kan het geen kwaad dat via sociale media al aan Konami kenbaar te maken.