Redfall zou de start moeten zijn van een aanzienlijk aantal nieuwe games van Microsoft Studios. Helaas wist de coöp first-person shooter allesbehalve indruk te maken. Bloomberg-journalist Jason Schreier heeft gesproken met een aantal mensen die aan de game hebben gewerkt, en zij laten anoniem weten dat het nooit goed heeft gezeten met Redfall.

In 2018 is gestart met Redfall, en omdat Zenimax wilde worden overgenomen, werd besloten er een live service titel van te maken. De ontwikkelaar kreeg daarom de opdracht om microtransacties in het spel te implementeren. Er werd ook besloten om een multiplayer-game te maken, wat niet goed werd ontvangen door de ontwikkelaar, omdat zij juist ervaring hadden met singleplayergames.

Tijdens de ontwikkeling van de game werd voortdurend een andere koers gekozen door het management. In eerste instantie moest de game sterk lijken op Far Cry, maar later werd besloten om meer in de stijl van Borderlands te gaan. Bovendien werd het team geconfronteerd met een tekort aan personeel om aan een live service-titel te werken. Veel ervaren medewerkers vertrokken ook, omdat ze geen multiplayergame wilden maken. Er werden weinig nieuwe medewerkers aangetrokken, omdat de salarissen lager dan gemiddeld waren. Het nieuwe personeel dat wel werd aangetrokken, had echter ook geen ervaring met multiplayergames.

Op een gegeven moment was de situatie zo’n chaos dat het personeel hoopte dat de game geannuleerd zou worden of dat er opnieuw begonnen zou worden, maar dan als een singleplayer-titel. Dit gebeurde echter niet, maar Redfall werd wel meerdere keren uitgesteld. Volgens het management stond de ontwikkelaar bekend om zijn ‘Arkane Magic’ en dit zou op het laatste moment ervoor zorgen dat de game een succes zou worden. Helaas bleek dit niet het geval te zijn. De game onderging nooit een positieve verandering.

Gedurende de eerste drie jaar werd er ook gewerkt aan een in-game winkel voor talloze microtransacties. Uiteindelijk werd dit geschrapt vanwege de vele negatieve reacties op live service games. Redfall werd vorige maand uitgebracht, maar ontving veel negatieve beoordelingen. Phil Spencer bood later zelfs zijn excuses aan voor de game.