Na een lange tijd afwezig te zijn liet de ‘friendly-neighbourhood’ Spider-Man zich zien tijdens de PlayStation Showcase van 24 mei. Hierin kregen we de eerste gameplay beelden te zien en ondanks dat het beelden van een vroege versie waren, zag het er al zeker goed uit. Wie zich toch liever aan grafische pracht wil vergapen, kan dat nu doen aan de hand van een aantal screenshots.

Deze screenshots zijn afkomstig uit de Showcase beelden en werden gedeeld via een Tweet van Insomniac Games. Zeker het gezicht van Kraven the Hunter ziet er realistisch uit. Verder zien we Miles Morales rondvliegen over New York en zien we ook de Symbiote outfit in actie op deze screenshots.