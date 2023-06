De speedrunning community is een vak apart. Over de wereld zijn er duizenden gamers die er hun doel van maken om een game in een zo’n snel mogelijke tijd uit te spelen, hoewel dat niet altijd helemaal ‘legit’ gebeurt. Op de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was er al iemand die het presteerde om de game in ongeveer anderhalf uur uit te spelen, maar Zdi verbreekt dat record flink.

Een speedrunner genaamd Zdi heeft een video geüpload naar YouTube waarin zijn prestatie valt te zien. Hij wist gymnast86 z’n gezette record met een overweldigende zege te verpulveren. We hebben de video van Zdi hieronder geplaatst mocht je benieuwd zijn naar hoe hij de monstertitel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in minder dan een uur wist te voltooien.