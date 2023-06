Xbox is meer dan enkel een console, het is inmiddels een merknaam voor alles wat met gaming vanuit Microsoft te maken heeft. Als je gebruik wilt maken van jouw Game Pass abonnement op pc, dan is de Xbox app geen overbodige luxe. Ook die app wordt door Microsoft van de nodige verbeteringen voorzien, zo ook nu.

Zo heeft Microsoft nieuwe filters toegevoegd waarmee je bijvoorbeeld kan zien hoe lang het duurt om een game uit te spelen. Ook is er een nieuw toegankelijkheidsmenu toegevoegd, waarmee je nog veel makkelijker dan eerst bij alle relevante toegankelijkheidsopties kan komen voor jouw games. Hieronder wat screenshots.

Voor een meer uitgebreide toelichting op alle vernieuwingen verwijzen we je graag naar dit bericht op Xbox Wire.