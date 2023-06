De zomer staat weer om de hoek. Altijd een goed excuus om jouw tuin of kledingkast eens van een upgrade te voorzien. Als je die stappen zet, dan mag jouw Nintendo Switch natuurlijk niet achterblijven. Daar spelen ze bij Nintendo goed op in met nieuwe pastelkleurige Joy-Con’s.

Nintendo deelde de eerste afbeelding via hun Twitter waar we vier kleurtjes voorbij zien komen. Vanzelfsprekend zijn deze verspreid over twee verschillende sets. De Joy-Con’s verschijnen op 30 juni met de gebruikelijke adviesprijs van € 79,99.