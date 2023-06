Phantom Blade Zero was misschien wel één van de meest opvallende aankondigingen tijdens de PlayStation Showcase van vorige maand. We kregen al enkele details over de game in een eerste Q&A-sessie, onder andere dat het spel zo’n 30 tot 40 uur zal duren. Nu heeft de ontwikkelaar op Discord opnieuw enkele vragen beantwoord.

Dit zijn enkele interessante zaken die uit de sessie zijn gekomen:

Daarnaast gaf de ontwikkelaar ook al een korte achtergrond van het hoofdpersonage ‘Soul’.

‘The Order is a powerful institution that tasks itself with maintaining the check and balance between forces of good and evil. For this purpose, it needs outstanding agents. Soul, like Zuo Shang, was adopted by the patriarch of the Order and trained into an expert of espionage and assassination. His job is to remove any person or faction deemed “disruptive” by the Order.

From birth to death, fate has hardly been merciful to him. He’s manipulated as a pawn in one conspiracy after another, but finally managed to defeat the “player” pulling strings behind the scene. The world in Phantom Blade is a miserable place in general, but wherever Soul passes, he leaves a light of hope in his wake.’