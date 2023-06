Twee maanden geleden besloot de Consumer Markets Authority (CMA) van het Verenigd Koninkrijk de overname van Activsion Blizzard door Microsoft niet goed te keuren. Microsoft is van plan om dit besluit aan te vechten en heeft zich alvast gewapend met een succesvolle advocaat. Microsoft overweegt echter tot extremere maatregelen over te gaan als de situatie niet veranderd, aldus Bloomberg

Volgens het verslag zal Microsoft president Brad Smith binnenkort naar Londen reizen om het potentieel van artificiële intelligentie en de nood voor weldoorgedachte regulatie van A.I. te duiden. Een woordvoerder van Microsoft bevestigd ook dat Smith in privé met kanselier Jeremy Hunt in gesprek zal gaan. Één van de redenen voor dit gesprek is om zijn onvrede te uiten over het besluit van de CMA.

Ditzelfde verslag claimt dat Smith binnenkort samen met het Microsoft legal team zal bekijken wat voor reactie het bedrijf kan geven op het besluit van de CMA. Één van de acties die het bedrijf overweegt is om Activision simpelweg de markt van het Verenigd Koninkrijk te laten verlaten en zich ergens anders in Europa te vestigen waar het CMA geen jurisdictie heeft. De Europese Unie heeft de deal al goedgekeurd, dus wat dat betreft heeft Microsoft keuze genoeg. Via deze weg zou Microsoft nog wel games kunnen verkopen in het Verenigd Koninkrijk via een distributeur.

Microsoft is al in hoger beroep gegaan tegen de CMA. De zitting hiervoor zal eind juli plaatsvinden.