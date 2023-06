Er wordt al geruime tijd gewerkt aan Robocop: Rogue City, een nieuwe shooter die in september moet verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Later zal nog een Nintendo Switch versie volgen. Sinds de officiële aankondiging hebben we er echter nauwelijks iets van vernomen, maar aan die stilte komt nu een einde.

Via een nieuwe video van IGN krijgen we 10 minuten aan beelden van Robocop: Rogue City te zien. Deze geeft een goed beeld van de gameplay die je mag verwachten en welke additionele features je ter beschikking hebt omdat je de Robocop bent.

Volgens IGN zal de game tegen de 25 tot 30 uur duren, wat vrij lang is voor de campagne van een shooter. Check hieronder de beelden en laat weten hoe je er over denkt. Een specifieke releasedatum voor Robocop: Rogue City is nog niet bekendgemaakt.