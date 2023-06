Leden van het Xbox Insider programma hebben het afgelopen weekend weer een nieuwe update kunnen downloaden, waarmee aankomende features voor de Xbox firmwares worden getest. De updates komen met patch notes en die geven een interessant punt weer.

Eén van de verbeteringen zou namelijk het installeren van content zijn samen met het updaten van games, waardoor de snelheid van downloads omhoog zouden moeten gaan. Dit gaat echter op voor sommige gebruikers, dus het is niet duidelijk in welke situatie dit precies aan de orde is.

De andere details hieronder op een rijtje. Wanneer deze verbeteringen precies beschikbaar zullen zijn voor alle Xbox gebruikers is niet bekend.