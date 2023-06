Nu steeds meer techbedrijven met een eigen virtual reality headset komen kon Apple natuurlijk niet achterblijven. Tijdens de WWDC heeft het bedrijf de Apple Vision Pro aangekondigd, een VR-headset die van de laatste technische snufjes is voorzien en werkt met een gebarenbesturing.

De prijs is ook niet mals, want de headset zal begin 2024 in Noord-Amerika uitkomen en een adviesprijs van $3499 kennen. Later komt de headset ook in andere landen uit, al is niet bekend wanneer we het precies in de Benelux mogen verwachten.

De gebarenbesturen werkt zo dat met je vingers omhoog of -laag bewegen betekent dat je wilt scrollen. Als je jouw wijsvinger en duim bij elkaar brengt, selecteer je een onderdeel en op die manier kun je in een vrij futuristische opzet alles besturen.

Vanzelfsprekend wordt er software bij de headset geleverd en apps die hieronder vallen zijn Safari, Facetime, TV+, Berichten, Foto’s en meer. Het is vooralsnog meer een technisch hulpmiddel voor allerhande zaken waarop het spelen van games mogelijk is, maar dat is niet het primaire uitgangspunt.