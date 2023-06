We zijn al op de hoogte dat Capcom en Kadokawa Anime werken aan de animatiefilm Resident Evil: Death Island. We weten ook al wanneer deze in Japan te zien zal zijn, maar een Europese releasedatum ontbrak. Tot nu.

In het land van de rijzende zon zal de CGI-animatiefilm op 7 juli van dit jaar uitkomen. Gelukkig hoeven wij niet veel langer te wachten. Op 25 juli zal Resident Evil: Death Island namelijk bij ons uitkomen op 4K UHD, Blu-ray en dvd. Tevens zal de film digitaal te zien zijn.

Als voorproefje is er een nieuwe trailer vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.