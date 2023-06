De release van Final Fantasy XVI komt met rasse schreden dichterbij en Square Enix blijft de hypetrein aanstoken met nieuwtjes en video’s. Niet dat wij klagen overigens, want alles wat we momenteel al hebben gezien ziet er veelbelovend uit (ondanks dat het aantal pre-orders kennelijk zou tegenvallen). Een nieuwe video is nu verschenen met nog meer beelden.

Centraal in deze video staan de vaardigheden van Eikons, de gigantische beesten die we al in menig trailer hebben zien passeren. Protagonist Clive heeft immers de kracht om bepaalde van deze vaardigheden te gebruiken en dat zorgt voor spectaculaire beelden en dynamische combat. Specifiek zien we de trucjes van Phoenix, Garuda, Ramuh en Titan in actie. De video wordt overigens begeleid door algemeen regisseur Hiroshi Takai en Ryota Suzuki die instond voor de combat in de game.

Bekijk de volledige video hieronder. Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni.