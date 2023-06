Eind deze maand gaat het eerste deel van The Witcher seizoen 3 officieel van start op Netflix, waarna later dit jaar het tweede deel volgt. Dit is ook het laatste seizoen waarin Henry Cavill de rol van Geralt of Rivia speelt.

Tijdens de Summer Game Fest showcase heeft Netflix een eerste trailer gedeeld waarin we meer van het aankomende seizoen te zien krijgen. Veel woorden hoeven we er verder niet aan vuil te maken, druk hieronder gewoon even op play en geniet.