Het is inmiddels alweer even geleden dat Nintendo van zich liet horen via een Nintendo Direct. De meest recente was immers op 9 maart toen daar speciaal een trailer van de Super Mario-film werd getoond en daarvoor was er ééntje op 8 februari.

De eerstvolgende Nintendo Direct is nog niet aangekondigd, maar het zou kunnen dat we er volgende maand één mogen verwachten.

Volgens Jeff Grubb – bekend van de podcast Bombcast en onderdeel van Giant Bomb – zijn er ‘early rumblings’ voor een Nintendo Direct in juli. Wat voor vorm of welke games er centraal staan, is niet duidelijk. Grubb zei daarover het volgende:

“Just early rumblings. I’ll say that I’m hearing something’s gonna be in July. Whether that is a proper Direct, a partner Direct, or a third party showcase Direct… However they want to frame – a Direct Mini. I have no idea, but it seems like… Don’t expect anything of that sort, at least until next month, and if that even happens at all.

“But like I said, rumblings. It seems pretty likely that something could happen next month with Nintendo, although a July Direct would be weird.”