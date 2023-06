In een ver verleden bracht Sony de Siren serie uit, een franchise bestaande uit pure Japanse horror. We horen daar tegenwoordig eigenlijk nooit meer iets over, maar mogelijk dat er nu toch echt iets aan zit te komen.

Vita Twitter heeft Sony PlayStation Japan de viering van het 20-jarige bestaan van Siren aangekondigd. Dit doen ze over twee evenementen. Nu is Sony Japan sowieso wel nostalgisch, maar gezien horrorgames momenteel erg populair zijn is het geen gekke gedachte dat de reeks nieuw leven ingeblazen wordt.

Daarnaast is het niet duidelijk waar de Japanse Sony studio precies aan werkt, dus wie weet keert de Siren franchise wel terug. Hoewel pure speculatie: zien jullie een terugkeer zitten?

https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1666358800369217536