Na de PlayStation Showcase van twee weken terug is het nu de beurt aan Microsoft. Zij organiseren vanavond een dubbele showcase. Zo is er een algemene Xbox Showcase en nadien volgt een speciale uitzending in het teken van Starfield.

Het belooft een bijzonder interessante avond te worden met veel aankondigingen en updates omtrent reeds aangekondigde titels. Naar verwachting zullen we horen wanneer games als Forza Motorsport, Hellblade 2, Fable, Avowed en meer uitkomen.

Je kan de Xbox Showcase, alsook de Starfield showcase hieronder bekijken. De Xbox Showcase begint om 19:00 uur en zal ongeveer 2 uur duren. Direct erna volgt Starfield.