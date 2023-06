De Twisted Metal tv-serie is zo goed als klaar en zal vanaf 27 juli via Peacock in de Verenigde Staten te zien zijn. De serie kwam tijdens de Summer Game Fest showcase weer even voorbij met een fragment, die zeker het bekijken waard is. Het geeft een goede indruk van de sfeer.

Wanneer en via welk streamingplatform Twisted Metal hier in Europa, laat staan de Benelux te zien zal zijn is nog niet bekend, als die hier überhaupt uitgezonden gaat worden. Hoe dan ook, check de beelden hieronder.

The first clip from ‘TWISTED METAL’, starring Anthony Mackie and Will Arnett, has been released.

The series premieres on July 27 on Peacock. pic.twitter.com/LKJ3GVVPqD

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 8, 2023