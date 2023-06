In 2014 verscheen de uitstekende puzzelgame The Talos Principle, waarna werd aangekondigd dat er een tweede deel zou verschijnen. Fast forward naar 2023 en de game is nog altijd niet uit, maar het schiet nu wel flink op.

Tijdens de PlayStation Showcase werd de game al even getoond en nu is er een nieuwe gameplay trailer verschenen, die veel meer in-game footage laat zien. De game lijkt qua vibe heel erg op het eerste deel, maar dan wel aangevuld met nieuwe elementen.

Check de nieuwe beelden hieronder. De game verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.