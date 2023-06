Nintendo heeft aangekondigd dat de grote zomersale van start is gegaan in de Nintendo eShop. Het gaat om meer dan 1.500 games die nu in de aanbieding zijn en dat is dan pas het begin. Zo staat in de eShop te lezen dat de tweede ronde op 15 juni begint, dan zullen er nog meer deals worden toegevoegd.

Het loont dus zeker om een kijkje te nemen om te zien of de games die op je verlanglijst staan tegen een scherpere prijs zijn te scoren. Indien niet, dan loont het wellicht om te wachten tot 15 juli wanneer er meer deals bijkomen.

Hieronder een zeer kleine greep uit het aanbod:

Disney Dreamlight Valley – Van € 29,99 voor € 22,49

LEGO Marvel Super Heroes – Van € 39,99 voor € 7,99

Farm Tycoon – Van € 19,99 voor € 0,99

LEGO Harry Potter Collection – Van € 39,99 voor € 11,99

Cars 3: Vol Gas voor de Winst – Van € 59,99 voor € 5,99

King of Seas – Van € 24,99 voor € 4,99

Warhammer 40,000: Mechanicus – Van € 39,99 voor € 7,99

NBA 2K23 – Van € 29,99 voor € 7,49

LEGO City Undercover – Van € 59,99 voor € 8,99

EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch Legacy Edition – Van € 39,99 voor € 19,99

Hentai Girls – Van € 19,99 voor € 1,99

Diablo II: Resurrected – Van € 39,99 voor € 13,19

Call Of Juarez: Gunslinger – Van € 19,99 voor € 3,99

The Elder Scrolls V: Skyrim – Van € 59,99 voor € 23,99

Yooka-Laylee – Van € 39,99 voor € 3,99

Best Action Games 5-in-1 – Van € 39,99 voor € 4,99

INSIDE – Van € 19,99 voor € 1,99

Overcooked! 2 – Van € 16,99 voor € 6,79

Diablo III: Eternal Collection – Van € 59,99 voor € 29,99

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Van € 59,99 voor € 23,99

Mijn Leven: Dierenarts – Van € 29,99 voor € 2,99

Shu – Van € 8,49 voor € 0,99

Nintendo eShop tegoed nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.