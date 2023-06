Na het grote succes van The Super Mario Bros. Movie lijkt het erop dat filmmaatschappijen in de rij staan om films te maken op basis van de intellectuele eigendommen (IP’s) van Nintendo. Volgens de laatste geruchten is er namelijk interesse in het maken van een film omtrent The Legend of Zelda.

Filmcriticus Jeff Sneider heeft in The Hot Mic Podcast gezegd dat Universal in onderhandeling is met Nintendo om een film van The Legend of Zelda te maken. Die zal dan worden gemaakt door Illumination, die ook verantwoordelijk was voor The Super Mario Bros. Movie.

Volgens Sneider zal Universal diep in de buidel moeten tasten, vanwege het enorme succes van de Mario-film. Desondanks is de filmmaatschappij vastbesloten om de deal te sluiten.