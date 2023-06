Tijdens de Xbox Games Showcase 2023 werden er veel grote titels getoond die naar Xbox Game Pass komen. Het is mogelijk dat je een wat kleinere titel over het hoofd hebt gezien: Dungeons of Hinterberg.

Het betreft hier een actie-RPG, waarin je de ‘Dungeon Challenge’ probeert te voltooien in het plaatsje Hinterberg. Hiervoor zal je verschillende kerkers moeten bezoeken en tegen monsters moeten vechten.

Dungeons of Hinterberg komt uit in 2024 en zal op de releasedatum dus ook beschikbaar zijn voor Game Pass-abonnees. De aankondigingstrailer van het spel kun je hieronder bekijken.