Een poosje terug verscheen het bericht dat de relatie tussen Microsoft en Square Enix verre van goed zou zijn. Dit verklaart waarom relatief weinig games van de Japanse uitgever naar de Xbox komen, daar waar Sony en Nintendo zich in dat opzicht minder druk hoeven te maken dankzij een continue aanwas van nieuwe releases.

In gesprek met Giant Bomb (via Pure Xbox) heeft Phil Spencer nu een kort kijkje op de relatie gegeven. Hij stelt dat de relatie van Microsoft met Japanse ontwikkelaars flink vooruit is gegaan, zo haalt hij de aankondiging van de Persona-games aan, maar ook de onthulling van Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, een nieuwe titel van Capcom.

Wat betreft Square Enix erkent Spencer dat ze daar nog wel wat werk hebben liggen. Hij roemt de voortgang die ze hebben geboekt in de afgelopen jaren, maar dat ze er zeker nog niet zijn. Wat dan precies het ‘probleem’ tussen de twee partijen is, dat is wat onduidelijk.

“I remember five years ago, it was, ‘when is an Atlus game going to come to Xbox?’. So it was awesome to see three games [at the Xbox Games Showcase 2023]. Capcom announcing a new IP on the stage, also coming to Game Pass, which was great.

And I say all of that, and then I can look at my friends at Square [Enix] and say ‘ooh… come on!’. I gotta get on an airplane again.”

I love the progress that we’ve made, I think about [the work we’ve done] over five or six years there, but there’s obviously more work for us to do.”